Die Vollstreckung des Urteils dürfte dazu führen, dass Nawalny die geplanten Anti-Regierungs-Proteste gegen die Pensionsreform am 9. September nicht wird anführen können. Nawalny selbst sagte dem Gericht, dass er glaube, dass dies der eigentliche Grund für seine Verurteilung sei. Die Regierung von Präsident Wladimir Putin will das Pensionsantrittsalter anheben. Nawalny war am Samstag von der Polizei festgenommen worden.

(APA/ag.)