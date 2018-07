Russischer Schriftsteller Woinowitsch gestorben

Wegen seiner systemkritischen Erzählungen war Woinowitsch aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossen worden und 1980 nach Deutschland gekommen, wo er bis 1990 im Exil lebte. Seine Werke wie “Ein Vorfall im Hotel Metropol” (1979) oder “Moskau 2042” (1986) zeigen am Beispiel von alltäglichen Unzulänglichkeiten die Ineffizienz und Unsinnigkeit des kommunistischen Plansystems.

Woinowitsch wurde 1932 in Stalinabad geboren, dem heutigen Duschanbe im zentralasiatischen Tadschikistan. Nach dem Zweiten Weltkrieg machte er eine Handwerkerausbildung und arbeitete zunächst in einer Aluminiumfabrik. 1956 zog er nach Moskau, schrieb sich an der Universität ein und arbeitete als Redakteur bei einem Radiosender. Aufgrund seiner kritischen Haltung zur Staatsmacht wuchs der Druck, weshalb er ins Exil ging. 1990 erhielt er die sowjetische Staatsbürgerschaft zurück und zog wieder nach Russland.

Russische Kulturschaffende bezeichneten Woinowitschs Tod als großen Verlust. Kulturminister Wladimir Medinski würdigte ihn als Menschen mit klaren Position. “Sein Schaffen war immer ein scharfer Schnitt der Wirklichkeit, meisterhaft vermittelt mit einer lebendigen und unterhaltsamen Sprache”, schrieb er an die Angehörigen. Woinowitsch habe auch einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Meinungsfreiheit geleistet, sagte Medinski. Woinowitsch soll am Montag in Moskau beigesetzt werden.

(APA/dpa)