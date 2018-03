Russisches Flugzeug verlor bei Start tonnenweise Gold

Mehr als 150 Goldbarren mussten eingesammelt werden - © APA (dpa/Symbolbild)

Ein russisches Flugzeug hat beim Start in Sibirien mehr als drei Tonnen Gold aus dem Frachtraum verloren. Die Klappe des Frachtraums habe sich gelöst, dabei sei ein Teil der Ladung herausgefallen, teilte das Innenministerium in Jakutsk am Donnerstag der Agentur Tass mit. Die Flughafenmitarbeiter hätten daraufhin mehr als 150 Goldbarren eingesammelt, die auf der Startbahn verstreut waren.