Russland avisiert Treffen Putins mit Nordkoreas Machthaber

Russland hatte Kim angeboten, nach Russland zu kommen - © APA (AFP/Archiv)

Russland hat ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Aussicht gestellt. Ein solches stehe “auf der Tagesordnung”, zitierte die Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch den russischen Botschafter in Pjöngjang, Alexander Mazegora. Russland hatte Kim angeboten, im Rahmen des im September geplanten Wirtschaftsforums in Wladiwostok nach Russland zu kommen.