Russland erwartet keine neue US-Politik nach Tillerson

Verhaltene Kritik an der Entlassung Tillersons kurz vor dem geplanten ersten US-nordkoreanischen Gipfeltreffen kam indes aus Japan, dem wichtigsten US-Verbündeten in der Region. Er bedauere den Abgang des “vertrauenswürdigen und offenen” Kollegen, sagte Japans Außenminister Taro Kono. Er persönlich halte die eingetretene Situation für unglücklich.

Die südkoreanische Regierung kündigte an, Außenminister Kang Kyung-wha werde wie geplant am Donnerstag zu Beratungen nach Washington reisen. Zuvor hatten südkoreanische Diplomaten erklärt, der Minister wolle zunächst den Amtsantritt Pompeos abwarten. Trump hatte Tillerson am Dienstag entlassen.

(APA/ag.)