Russland für Expertenuntersuchung zu Chemiewaffen-Vorwürfen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow - © APA (AFP)

Die russische Regierung will den Verdacht auf Giftgaseinsatz in Syrien durch eine UN-gestützte Untersuchung klären lassen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte in Moskau an, sein Land werde noch am Dienstag eine entsprechende Resolution im UNO-Sicherheitsrat einbringen.