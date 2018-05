Russland gab in Brief erstmals Doping-Manipulation zu

WADA-Chef Craig Reedie hatte diesen Brief bei der WADA-Versammlung in Montreal in der vergangenen Woche als den “ermutigendsten, den wie je erhielten” erwähnt. Russland will die Aufhebung der Sperre seiner nationalen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) durch die WADA erreichen.

“Die schwere Krise, die den russischen Sport betrifft, wurde durch inakzeptable Manipulationen durch das russische Anti-Doping-System verursacht und durch die Untersuchungen unter Führung der WADA aufgedeckt”, schrieben die höchsten Sportpolitiker Russlands in dem der Sportzeitung “L’Equipe” vorliegenden Brief.

Sie könnten bestätigen, dass gegen die in dieses systematische Dopingprogramm verwickelten Personen geeignete Maßnahmen ergriffen worden seien und diese keinen Einfluss im russischen Anti-Doping-Kampf mehr hätten, betonten Koblokow, NOK-Präsident Alexander Jukow und Wladimir Ljukin, der Chef des russischen Paralympischen Komitees.

Mit diesem Eingeständnis wurde ein wichtiger, von der WADA-Führung geforderter Punkt für eine Wiederanerkennung der RUSADA erfüllt. Ein weiterer ist die Erlaubnis, dem WADA-Personal Zutritt ins Anti-Doping-Labor in Moskau zu gewähren, in dem u.a. im Zuge der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi in großem Stil manipuliert worden war. Die WADA-Führung wird die neue Entwicklung am 14. Juni diskutieren.

Die norwegische Ministerin Linda Helleland hat indes ihre Kandidatur für die Präsidentschaft der Welt-Anti-Doping-Agentur angekündigt. “Ich möchte gern die nächste Präsidentin der WADA werden”, sagte die 40-jährige Politikerin und derzeitige WADA-Vizepräsidentin im Interview mit der BBC. Die Amtszeit des Briten Craig Reedie läuft im nächsten Jahr ab. Nach den WADA-Regeln wird der kommende Präsident von der Politik bestimmt werden.

Reedie war 2014 als Vertreter des Sports für das höchste WADA-Amt bestimmt worden. “Die WADA braucht mehr Unabhängigkeit, Transparenz und Demokratie”, begründete Helleland, die Ministerin für Jugend und Gleichstellung in Norwegen ist, warum sie kandidieren will. Helleland hatte sich unter anderem kritisch über die Aufarbeitung des russischen Doping-Skandals im Zusammenhang mit den Doping-Manipulationen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi geäußert.

(APA/Ag.)