Russland und Türkei fordern mehr humanitäre Hilfe in Syrien

Russland verhandle mit Rebellengruppen in Ost-Ghouta, die versuchten, die Menschen daran zu hindern, die Stadt zu verlassen, sagte der Minister. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sollen allein am Freitag in der Früh rund 2.000 Menschen Ost-Ghouta verlassen haben.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu rief in Astana zu verstärkten Bemühungen der Türkei, Russlands und des Iran für die Durchsetzung eines Waffenstillstands in Syrien auf. “Wir glauben, dass die Garantiemächte ihre gemeinsamen Bemühungen verstärken müssen, damit die Verstöße gegen den Waffenstillstand beendet, Zivilisten geschützt werden und die Lieferung von humanitärer Hilfe gewährleistet wird.”

Bei ihrer eigenen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien fühlt sich Ankara hingegen nicht an die Forderung des UNO-Sicherheitsrates nach einem Waffenstillstand gebunden. Hintergrund ist, dass sie die YPG wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation einstuft.

Cavusoglu sagte, die türkischen Truppen legten in Afrin “größte Achtsamkeit” an den Tag, um keine Zivilisten zu gefährden. “Und dass bis heute kein Zivilist getötet wurde oder gestorben ist, beruht auf unserer vorsichtigen Herangehensweise.” Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden jedoch bei türkischen Artillerie- und Luftangriffen seit Beginn der Offensive in Afrin im Jänner dagegen zahlreiche Zivilisten getötet, darunter auch Kinder.

Russlands, der Iran und die Türkei hatten im Jänner 2017 in Astana ein erstes Treffen mit Vertretern der syrischen Konfliktparteien organisiert. Im Zuge der Verhandlungen wurden unter anderem vier sogenannte Deeskalationszonen in Syrien eingerichtet, zu einem Ende der Gewalt führte das aber nicht. Die Friedensgespräche in Astana finden parallel zu Verhandlungen unter UNO-Vermittlung in Genf statt. Während Moskau und Teheran hinter dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad stehen, unterstützt Ankara syrische Rebellengruppen.

Bei neuen Luftangriffen auf Ost-Ghouta sind unterdessen nach Angaben von Aktivisten mindestens 42 Zivilisten getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, gab es allein in der Stadt Kafr Batna im Süden der umkämpften Region 31 Tote und rund hundert Verletzte. Auch in der Ortschaft Sakba seien elf Zivilisten zu Tode gekommen. Die oppositionsnahe Organisation machte die russische Luftwaffe für die Angriffe verantwortlich.

(APA/ag.)