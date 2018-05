Russland meldet Ende der OPCW-Inspektion im syrischen Douma

Aus diplomatischen Kreisen war zuvor verlautet, die Inspektoren seien am Donnerstagabend an den Hauptsitz der Organisation in den Niederlanden zurückgekehrt.

Die internationalen Chemiewaffenexperten waren am 14. April nach Damaskus geflogen, konnten aber erst mit einwöchiger Verzögerung nach Douma reisen und mit ihren Untersuchungen beginnen. Dort nahmen sie Proben und suchten nach weiteren Belegen für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz vom 7. April, bei dem Dutzende Menschen getötet worden sein sollen.

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten als Vergeltung für den mutmaßlichen Angriff Ziele in Syrien bombardiert. Syrien und sein Verbündeter Russland weisen die Vorwürfe zurück. Nach ihrer Darstellung gab es gar keinen Chemiewaffen-Angriff in der inzwischen von Regierungstruppen zurückeroberten ehemaligen Rebellenhochburg Douma.

