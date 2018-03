Russland “offen” für Gipfel Trump-Putin

Derzeit herrscht Eiszeit zwischen den USA und Russland - © APA (AFP/Sputnik/Archiv)

Russland ist auch nach den beispiellosen westlichen Strafmaßnahmen in der Giftaffäre zu einem Gipfeltreffen mit den USA bereit. Russland “ist weiter offen” für einen Gipfel zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Medienangaben am Mittwoch in Moskau mit.