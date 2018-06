Fußball-WM: Russland kann für Achtelfinale planen

Ahmed Fathi (47./Eigentor), Denis Tscheryschew (59.) und Artjom Dsjuba (62.) scorten für Russland, Mohamed Salah sorgte in der 73. Minute mit einem Elfmeter für Resultatskosmetik. Sollte Saudi-Arabien am Mittwoch gegen Uruguay nicht gewinnen, wäre der Aufstieg der Russen unter Dach und Fach und Ägypten definitiv ausgeschieden.

