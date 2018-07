Russland schließt Treffen mit Trump bei G-20 nicht aus

Trump und Putin halten Dialog aufrecht - © APA (Archiv/AFP)

Moskau schließt ein weiteres Treffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump beim G-20-Gipfel in Argentinien nicht aus. Ein bilaterales Gespräch sei bei dem Treffen Ende November oder bei einem anderen internationalen Forum durchaus denkbar, sagte Kremlberater Juri Uschakow am Dienstag in Moskau. Es gebe jedoch bisher keine konkreten Vorbereitungen.