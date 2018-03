Russland setzte in Ost-Ghouta Brandbomben ein

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, Russlands Luftwaffe habe einen Schutzraum mit dem Brennstoff “Thermit” bombardiert. Fotos zeigten verbrannte Leichen. Die Vorwürfe ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Moskau ist in Syrien mit der Regierung verbündet.

Hunderte syrische Rebellenkämpfer aus Ost-Ghouta sind unterdessen mit ihren Angehörigen mit Bussen im Flüchtlingslager Maarat al-Ikhwan in der Provinz Idlib eingetroffen. Am Donnerstag hatten rund 400 Kämpfer der Islamistengruppe Ahrar al-Sham mit ihren Familien die Stadt Harasta in der Enklave verlassen.

Die Evakuierung von Harasta beruht auf einer Vereinbarung von Ahrar al-Sham mit der syrischen Regierung. Diese geht seit mehr als einem Monat mit Unterstützung der russischen Luftwaffe gegen die Rebellen in Ost-Ghouta vor. Rund 80 Prozent des Gebiets vor den Toren der Hauptstadt sind inzwischen wieder unter Kontrolle der Regierung. Nach der Räumung von Harasta bleiben nur noch zwei Gebiete um Duma und Samalka in der Hand der Rebellen.

Die islamistischen Gruppen Jaish al-Islam in Duma und Fajlak al-Rahman in Samalka stehen ebenfalls unter Druck, einem Abzug ihrer Kämpfer zuzustimmen. Fajlak al-Rahman kündigte am Donnerstag an, ab Mitternacht die Waffen schweigen zu lassen, um mit Russland über den Abzug ihrer Kämpfer zu verhandeln.

(APA/dpa)