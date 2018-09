So mancher Suchoi Su-34-Jagdbomber wird im Einsatz sein - © APA (AFP)

Russland beginnt am Dienstag mit dem größten Militärmanöver seiner Geschichte. Rund 300.000 Soldaten werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums an der einwöchigen Übung “Wostok-2018” (Osten-2018) teilnehmen, zudem 36.000 Militärfahrzeuge und Panzer, tausend Flugzeuge und 80 Kriegsschiffe. An dem Manöver beteiligen sich auch China und die Mongolei.