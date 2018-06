Russlands Präsident Wladimir Putin besucht China

Russland nähert sich spürbar China an, nachdem der Westen Sanktionen verhängte. Putin wird am Wochenende genau wie der iranische Präsident Hassan Rouhani auch beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit erwartet. Der Regionalgipfel findet in der ostchinesischen Stadt Qingdao statt.

(APA/dpa)