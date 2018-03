Russlandwahl begann im westlichen Teil des Landes

Russland wählt - Putin vor vierter Amtszeit - © APA (AFP)

Die russische Präsidentenwahl hat am Sonntag auch im bevölkerungsreichen westlichen Teil des Landes begonnen. In Moskau öffneten bei kräftigem Frost die Wahllokale morgens um 8.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MEZ). Bei der Abstimmung steuert Staatschef Wladimir Putin ungefährdet weitere sechs Jahre im Amt an.