Ruttensteiner berichtete von Zusammenarbeit mit Alaba

“David hat mich im November kontaktiert, ob wir nicht in irgendeiner Form zusammenarbeiten können”, sagte Ruttensteiner. “Seither haben wir uns ein paar Mal getroffen.” Bei dem Austausch gehe es um für Alaba interessante Details, auch gewisse Spielsituation würden angesprochen.

Ruttensteiner bringt ÖFB-Erfahrung mit

Ruttensteiner bezeichnete es als “Ehre”, mit einem Spieler dieser Qualität zusammenarbeiten zu dürfen. Der Oberösterreicher war 18 Jahre lang beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) tätig, von 2001 bis 2017 fungierte er als Sportdirektor. Im Oktober wurde der 55-Jährige in dieser Funktion durch Peter Schöttel ersetzt.

Alaba hatte vergangenen Freitag im Test gegen Slowenien (3:0) in Klagenfurt per Freistoß sein erstes Länderspieltor seit zweieinhalb Jahren erzielt. Die Reise zum Auftritt am Dienstagabend in Luxemburg machte der 25-Jährige nicht mit. Teamchef Franco Foda hatte Alaba aus Regenerationsgründen vorzeitig aus dem ÖFB-Kader entlassen.

(APA)