Rutzenham: Nachbarn werden bei Brand zu Rettern

Eine Laterne mit einer Kerze dürfte einen Brand eines Zweifamilienhauses Montagfrüh in Rutzenham im Bezirk Vöcklabruck ausgelöst haben. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung. Der Sachschaden ist hoch. Dass die fünf Bewohner im Alter von 16 bis 63 Jahren gerettet wurden, ist auch den Nachbarn zu verdanken. aber der Sachschaden ist hoch.

Nachbarn wecken Bewohner in brennenden Haus in Rutzenham

Die Laterne stand auf der Terrasse am oberen Stockwerk des Gebäudes. Dort geriet die Außenwand in Brand. Eine Nachbarin hörte ein Knistern und entdeckte so das Feuer. Das Obergeschoß und der Dachstuhl standen schon in Vollbrand. Zusammen mit ihrem Ehemann lief sie zum Brandobjekt, klopfte an die Terrassentüren, um die im Haus noch schlafenden Bewohner zu wecken, und alarmierte die Feuerwehr. Diese verhinderte das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude und das vollständige Abbrennen des Hauses. Aber der Dachstuhl wurde fast vollständig zerstört. Die Bewohner wurden nicht verletzt. Acht Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an.

Auch in Wels hat es gebrannt

Ein 48-jähriger Welser wollte am 24. Dezember zu Mittag daheim grillen. Weil aber zwei Versuche, Feuer zu machen, fehlschlugen, stellte er einen Behälter mit Grillkohle zurück in die Garage und schloss die Tür. Gegen 12.30 Uhr hörte die Familie zwei laute Kracher und entdeckte die Flammen. Der 48-Jährige konnte sie nicht selbst löschen. Das erledigte die Freiwillige Feuerwehr Wels. Weil die Brandursache noch nicht eindeutig geklärt ist, wurde ein Sachverständiger beauftragt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Angaben der Opfer auf 25.000 bis 30.000 Euro.

(APA/S24)