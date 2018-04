Ryan hört als Vorsitzender des US-Abgeordnetenhauses auf

Paul Ryan möchte sich mehr um seine Familie kümmern - © APA (AFP)

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses und führende Republikaner in der Parlamentskammer, Paul Ryan, wird bei den Kongresswahlen im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Das gab Ryan am Mittwoch in Washington bekannt. Er werde die bis Jänner 2019 dauernde Wahlperiode voll erfüllen, sagte er. Danach wolle er sich mehr seiner Familie widmen.