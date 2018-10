Ryanair-Chef erwartet heuer keine Streikbelastungen mehr

Ryanair-Chef Michael O'Leary zeigt sich optimistisch - © APA (AFP)

Ryanair-Chef Michael O’Leary befürchtet vom laufenden Gehaltsstreit vorerst keine weiteren Belastungen für den Billigflieger. “Ich bin zuversichtlich und optimistisch, dass wir mit den Gewerkschaften echte Fortschritte machen und dass wir in diesem Jahr keinen weiteren Schaden für das Unternehmen erleiden werden”, sagte O’Leary der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag in Brüssel.