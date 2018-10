Ryanair schließt und verkleinert nach Streiks Standorte

Ryanair bestraft Streikende - © APA (dpa)

Nach den Streiks von Ryanair-Beschäftigten in Deutschland hat der irische Billigflieger die Schließung des Standorts Bremen Anfang November und eine Verkleinerung der Flotte in Weeze in Nordrhein-Westfalen angekündigt. An beiden Standorten hatte sich ein Großteil der Beschäftigten an den Warnstreiks beteiligt. Die Gewerkschaft Verdi warf der Airline einen “Vergeltungsschlag” vor.