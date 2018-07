Ryanair streicht kommende Woche 600 Flüge wegen Streiks

Ryanair streikt mitten in der Urlaubszeit - © APA (dpa)

Ryanair streicht wegen des größten Streiks in der Geschichte des irischen Billigfliegers in der kommenden Woche Hunderte Flüge. Am Mittwoch und Donnerstag würden wegen Arbeitsniederlegungen des Kabinenpersonals bis zu 300 von täglich 2.400 Verbindungen annulliert, teilte der Konzern am Mittwoch mit.