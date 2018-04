Saalachstraße: Mopellenker liefert Polizei Verfolgungsjagd

Als der 20-Jährige die Polizei wahrnahm, gab er erst recht Gas. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Ein 20-Jähriger lieferte der Polizei am späten Samstagnachmittag an der Saalach in der Stadt Salzburg eine wilde Verfolgungsjagd mit bis zu 95 km/h in der 30er-Zone. Später kollidierte er sogar mit einem Polizeifahrzeug.