Saalbach feiert 40 Jahre Rot-Kreuz-Diensstelle

„Gerade unsere Freiwilligen machen das Rote Kreuz zu dem, was es ist: Eine Organisation, die Schwächeren hilft und den Menschen in den Mittelpunkt stellt“, sagte Werner Aufmesser und setzt fort: „Das Zusammenspiel zwischen Freiwilliger Feuerwehr, Polizei und den Behörden funktioniert in Saalbach-Hinterglemm unkompliziert und kameradschaftlich.“

Zahlreiche Gäste feierten mit dem Roten Kreuz in Saalbach. Foto: Land Salzburg / Richard Ronacher ©