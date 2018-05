Der 38-Jährige wurde per Hubschrauber nach Salzburg geflogen. (Themenbild) - © Bilderbox/Archiv

Eine 20 Meter hohe Fichte traf am Montagvormittag in Hinterglemm in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) einen Arbeiter. Der verletzte 38-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber nach Salzburg geflogen.