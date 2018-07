Saalbach-Hinterglemm: Fahrzeug vorsätzlich über Böschung geschoben?

Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte, dürfte der Pkw vorsätzlich über die Böschung geschoben worden sein und blieb letztlich in den Bäumen hängen.

Britisches Kennzeichen am Pkw

Am Fahrzeug war eine Seitenscheibe eingeschlagen und die hintere Kennzeichentafel entfernt worden. Bei dem Pkw handelt es sich um ein älteres Modell, an dem vorne eine britische Kennzeichentafel angebracht war, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag.

Saalbach-Hinterglemm: Weitere Erhebungen nötig

Seitens der Polizeiinspektion Saalbach sind noch weitere Erhebungen zum Zulassungsbesitzer und des näheren Tathergangs ausständig.