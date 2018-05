Saalbach-Hinterglemm will Alpine Ski-WM 2023

“Ich bin sehr zuversichtlich, dass Salzburg den Vorzug gegenüber Meribel/Courchevel erhält. Die Glemmtaler haben einen ausgezeichneten Ruf, was große Rennen betrifft“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Er bezeichnete es von Anfang an als “Herzenswunsch”, die Alpine Ski-WM nach 1991 neuerlich nach Saalbach-Hinterglemm zu holen.

Fahrplan zur Ski-WM 2023

Seit Monaten haben die Pinzgauer eine Mission: Charmeoffensive, um die WM “heim” nach Saalbach-Hinterglemm, genauer gesagt auf den Zwölferkogel zu holen. “Wir waren bei den Olympischen Spielen in Südkorea heuer präsent, uns konnte man nicht übersehen. Als Partner im Österreich Haus haben wir richtig Gas gegeben, um zu zeigen: Wir sind die besten, die WM ist bei uns nicht nur gut aufgehoben, sondern wir liefern die schönste Ski-Party, die die Welt je gesehen hat”, zeigt sich Bartl Gensbichler selbstbewusst.

Ski-Highlight in Saalbach-Hinterglemm?

Am Dienstag präsentieren der Präsident des Salzburger Landesskiverbandes sowie Bürgermeister Alois Hasenauer (ÖVP), Bergbahnen-Chef Peter Mitterer, TVB-Obmann Conny Schwabl und Generalsekretär Peter Hartl beim 51. Internationalen Ski-Kongress im Griechischen Costa Navarino ihr Konzept für die Weltmeisterschaft. Zwei Tage später am Donnerstag entscheiden dann die FIS-Vorstände, wer die WM im Jahr 2023 austragen darf.