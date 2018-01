Saalfelden: Betrunkener (46) verletzt seine Mutter

Zwischen Mutter und Sohn kam es am Dienstagabend in Saalfelden in der gemeinsamen Wohnung zum Streit. Der 46-jährige Sohn versetzte seiner Mutter dabei eine Ohrfeige und verletzte sie im Gesicht, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Die Polizei war unmittelbar nach der Tat vor Ort, bei der Festnahme machte es der 46-Jährige den Beamten aber nicht leicht.

46-Jähriger hatte bei Streit in Saalfelden 2,7 Promille

Er wehrte sich mit Schlägen sowie Fußtritten und wehrte sich gegen die Festnahme. Die Beamten legten im schließlich Handschellen an. Der 46-Jährige hatte auch ordentlich Alkohol intus – ein Alkovortest ergab 2,7 Promille. Er wurde in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert. Seine Mutter wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht.