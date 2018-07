Saalfelden: Clique bricht mehrmals in leerstehendes Lokal ein

Ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger sollen erstmals am 23. Juni in das Lokal eingedrungen sein, berichtet die Polizei Salzburg am Donnerstag in einer Presseaussendung. Sie hätten eine versperrte Schiebetür aufgedrückt. Sie sollen mehrere alkoholische Getränke konsumiert haben und drei weitere junge Männer in das Lokal gelockt haben.

Einbrecher kehrt mit Clique in Lokal zurück

Tags darauf sei der 23-Jährige in Begleitung von drei Männern und zwei jungen Frauen an den Tatort zurückgekehrt. Die Clique konsumierte erneut die dort gelagerten Getränke, so die Polizei. Ein 24-Jähriger habe beim Verlassen des leeren Lokals auch eine Spirituosenflasche mitgenommen.

Saalfelden: Zehn Beschuldigte laut Polizei geständig

Durch die Einbrüche entstand laut Polizei ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Wie die Exekutive weiter mitteilt, zeigten sich die Beschuldigten geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.