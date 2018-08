Saalfelden eröffnet neue Sportanlage

Am Samstag wurde die neue Sportstätte im Pinzgau eröffnet. - © Franz Neumayr

Am Samstag wurde die neue Sportanlage von Westligist FC Pinzgau in der Bürgerau in Saalfelden eröffnet. Zu den Feierlichkeiten kam mit der „Münchner Freiheit“ eine der erfolgreichste Schlagerbands im deutschsprachigen Raum. Insgesamt 32, Millionen Euro kostete das Projekt, das Land Salzburg übernahm davon 500.000 Euro. Wir haben die Bilder von der Eröffnung für euch.