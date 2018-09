Saalfeldener Schnapsbrennerei feiert Jubiläum

“Mit seinen Produkten kann man ausgezeichnete Drinks mixen”, freuten sich Lukas Ziesl und Harald Salzmann vom Restaurant Völlerei, die speziell zu diesem Anlass eine Reihe von erfrischenden Cocktails kreierten, währen kein geringer als Andreas Mayer vom Schloss Prielau die Gratulantenschar mit seiner exquisiten Küche verwöhnte. “Ich trinke gerne einen Vogelbeer – aber nur, wenn ich wirklich Ruhe habe und ihn genießen kann”, strahlte Haubenkoch Rudi Obauer und stieß mit Bergbahnenchef Wolfgang Hettegger auf das gelungene Fest an.

Schnapsbotschafterin Barbara Mayr genoss nur ein Stamperl mit Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ), da dieser noch zu einer Sitzung musste. Auch die Likörfabrikanten Susanne und Michael Sporer kamen aus Salzburg, um wie auch Baulöwe Matthias Moosleitner mit Ehefrau Martina, dem mehrfach prämierten Sigi Herzog zu seinem Erfolg zu gratulieren.

Herzog: Großer Hofladen in Saalfelden

Auf dem fast 500 Jahre alten Erbhof Keilbauer hat das Schnapsbrennen eine lange Familientradition. So verwundert es nicht, dass Herzog bei vielen nationalen Prämierungen hervorstach und in Folge bei der internationalen Degustation “Destillata” viermal die Auszeichnung Brenner des Jahres in Gold” holte.

Neben seiner Brennerei samt großzügig gestaltetem Hofladen betreibt Siegi Herzog gemeinsam mit seiner Frau Martina eine nachhaltig geführte Landwirtschaft mit Wagyu-Rinderzucht und eine kleine, feine Käserei, in der ausschließlich Heumilch veredelt wird.