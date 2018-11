Sabitzer sagte ÖFB-Team ab – Goiginger nachnominiert

Sabitzer musste gegen Leverkusen ausgewechselt werden - © APA (AFP)

Das österreichische Fußball-Nationalteam muss in den beiden entscheidenden Gruppenspielen der Nations League auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Offensivspieler von RB Leipzig fällt für die Partien am Donnerstag in Wien gegen Bosnien-Herzegowina und am Sonntag in Nordirland wegen einer Muskelverletzung aus. Teamchef Franco Foda nominierte an seiner Stelle erstmals Thomas Goiginger vom LASK nach.