Sahara-Staub färbt Pisten in Osteuropa orange

Warmer Südwind erschwert den Menschen in Osteuropa zu Wochenbeginn das Leben. Am Montag trugen starke Winde große Mengen eines feinen Sahara-Staubs aus Nordafrika heran. In Skigebieten in Rumänien, Bulgarien, Russland und der Ukraine liegt daher derzeit oranger Schnee.

Skifahren wie auf dem Mars: Der Grund für die färbigen Pisten ist ein Wetterphänomen. Der Wind trägt Sand aus der Sahara nach Osteuropa. Durch Regen und Schnee kommt die Mischung aus Sand und Staub dann herunter. Orange Pisten sind aber nicht unbedingt eine Seltenheit. Das Phänomen gibt's etwa alle fünf Jahre. Skiers and snowboarders were met with orange-tinted snow in Sochi, Russia, this weekend. https://t.co/39CeI6vvEq pic.twitter.com/URcsQU2Ivl — CNN International (@cnni) 26. März 2018 Strange 'orange snow' phenomenon reported across eastern Europe – https://t.co/0W33Lhb9o4 pic.twitter.com/c657a9o7vj — Independent.ie (@Independent_ie) 25. März 2018 Orange snow blankets parts of Russia https://t.co/qalAmNaZo7 pic.twitter.com/RUxeqLPZIc — CNN (@CNN) 26. März 2018 Sahara-Staub: Akropolis kaum sichtbar In Griechenland geht es sogar soweit, dass die Sicht wegen des Sahara-Staubs erheblich eingeschränkt ist. Die Berge rund um Athen und die Akropolis sind kaum sichtbar. Der Zivilschutz rät der Bevölkerung, keine schwere Arbeit zu verrichten. Menschen mit Herz- oder Atemwegsproblemen sollten sich nicht zu lange im Freien aufhalten. (APA/S24)