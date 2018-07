Prominenz am Roten Teppich von “Salome”

Nachdem die eigentliche Eröffnungspremiere, Mozarts “Zauberflöte” in der Deutung von Lydia Steier, am Freitag auf eine gemischte Aufnahme getroffen war, landeten die Festspiele am Samstag den prognostizierten Triumph. Der 57-jährige Regiemystiker Castellucci, der wie immer auch für Bühne, Kostüme und Licht verantwortlich zeichnet, schafft eine ebenso poetische wie handfeste Deutung der “Salome”. Seine Inszenierung der Strauss-Oper wurde am Samstagabend mit 11:37 Minuten Applaus und Standing Ovations in der Felsenreitschule nachgerade stürmisch gefeiert.

(APA)