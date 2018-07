Salvini plant in Innsbruck mehrere bilaterale Treffen

Salvini plädiert für Neuregelung der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer - © APA (AFP)

Der italienische Innenminister Matteo Salvini reist am Mittwoch nach Innsbruck zum informellen EU-Innenministertreffen. Am Rande des Gipfeltreffens plant Salvini mehrere bilaterale Treffen, darunter mit seinem deutschen Amtskollegen Herbert Seehofer am Mittwochnachmittag, berichtete das Innenministerium in Rom.