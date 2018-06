Salvini will weiter NGO-Schiffen Hafeneinfahrt verbieten

Italiens Innenminister Matteo Salvini - © APA (AFP)

Italiens Innenminister Matteo Salvini beharrt auf seinem harten Kurs in Sachen Flüchtlinge. Er werde weiter NGO-Schiffen die Einfahrt in italienische Häfen verbieten, so Salvini am Samstag. Während das Schiff “Aquarius” mit Hunderten Migranten in Richtung Valencia unterwegs ist, wo das Rettungsboot am Sonntag eintreffen wird, seien die NGO-Schiffe “Seefuchs” und “Lifeline” vor Libyen stationiert.