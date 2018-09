Salvinis Lega laut Umfragen auf Rekordhoch

Laut Umfragen ist die Lega bereits stimmenstärkste Partei Italiens - © APA (AFP)

Der harte Kurs von Innenminister Matteo Salvini in Sachen Migration kommt bei der italienischen Wählerschaft weiterhin offenbar gut an. Salvinis Lega segelt laut einer neuveröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SWG auf einem Rekordhoch und überflügelt sogar die Fünf-Sterne-Bewegung, mit der sie eine Regierungskoalition in Rom gebildet hat.