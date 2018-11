Salzburg AG kauft 15 neue Obusse

Zur Entlastung der Personalsituation wurden die Planstellen auf 280 erhöht. - © S24/ Salzburg AG

In einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der Salzburg AG wurde am Freitag die Anschaffung von 15 neuen Obussen stattgegeben. Auch die Reparaturen der defekten Fahrzeuge schreiten eigenen Angaben zufolge voran. Ziel ist es bis Mitte Dezember wieder 100 Obusse einsatzbereit und eine ausreichende Anzahl an Reservebussen zur Verfügung zu haben.