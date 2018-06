Salzburg Airport: Einmal täglich von und nach Mallorca

Seit 1. Juni wird die beliebte Baleareninsel täglich angeflogen. Niki Lauda verbindet eine lange Geschichte mit Salzburg, denn der ehemalige Rennfahrer war schon immer mit der Mozartstadt eng verbunden – egal ob mit seiner Lauda Air, die später in der Austrian Airlines aufging oder danach mit NIKI (ging ins Eigentum von Air Berlin über, Anm.). Salzburg war immer ein Fixpunkt in den Streckenplanungen seiner Airlines. So ist es jetzt auch mit seiner neuen Laudamotion.

Mit Kampfpreisen lockt Laudamotion Mallorca-Touisten. /Salzburg Airport ©

Für Spottpreis von Salzburg nach Mallorca

“Laudamotion lockt mit äußerst attraktiven Preisen ab 9,90 Euro pro Strecke für den Flug von Salzburg nach Palma de Mallorca. Gemeinsam mit seinem Partner Ryanair startet die österreichische Rennlegende am europäischen Airlinemarkt durch. Wir freuen uns, ein Teil des Streckennetzes der jungen Airline zu sein”, wird Flughafen-Geschäftsführerin Bettina Ganghofer in einer Aussendung zitiert.