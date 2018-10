Salzburg als Gruppensieger im CHL-Achtelfinale

Am Ende bezwangen die Salzburger sogar Bern - © APA

Red Bull Salzburg hat in der Champions Hockey League im Duell um den Gruppensieg mit dem SC Bern knapp die Oberhand behalten. Die Mozartstädter bezwangen den Schweizer Topclub am Mittwoch vor Heimpublikum 2:1. Im Achtelfinale bekommen sie es mit einem Gruppenzweiten zu tun. Die Auslosung erfolgt am Freitag. Die Vienna Capitals waren am Dienstag durch ein Heim-2:6 gegen Zürich ausgeschieden.