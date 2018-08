Salzburg bei Elektro-Autos in Österreich führend

E-Mobilität ist in Österreich auf dem Vormarsch. - © APA/dpa

Gemessen an der Bevölkerung wurden im Vorjahr die meisten Elektro-Autos österreichweit in Salzburg zugelassen. Gegenüber 2016 stieg diese Zahl um 20 Prozent auf 88 neue E-Pkw pro 100.000 Einwohner. “Salzburg hat bei der umweltfreundlichen E-Mobilität eindeutig die Nase vorn”, so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne).