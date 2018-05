Salzburg beim Wohnen unter Top-Drei

Salzburg ist in Österreich als Wohndomizil beliebt. (Archivbild) - © APA/BARBARA GINDL

Eine Umfrage hat ergeben: Nach Kärnten und Tirol belegt Salzburg Rang drei bei den beliebtesten Bundesländern zum Wohnen. Zehn Prozent der Österreicher würden am liebsten an einem der Kärntner sehen leben, neun Prozent in Tirol und acht Prozent in Salzburg.