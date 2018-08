Salzburg bringt Fläche für Fotomuseum des Bundes ins Spiel

Neubau am Kurgarten beim Schloss Mirabell steht zur Debatte - © APA

Nach dem Land spricht sich nun auch die Stadt Salzburg für ein Bundesmuseum für Fotografie in Salzburg aus. Der für Kultur zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) hat am Freitag einen Neubau an der Schwarzstraße unweit des Schloss Mirabell in Aussicht gestellt. Das Rupertinum in der Altstadt, in dem die Fotosammlung des Landes untergebracht ist, hält er rein baulich für zu klein.