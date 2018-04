Salzburg erwarten am Wochenende Prachtwetter

Der Frühling hält Einzug im Bundesland Salzburg – und er bringt strahlenden Sonnenschein mit. Morgen, Mittwoch, ist es im ganzen Bundesland sonnig. Allerdings nicht ganz ungetrübt, Wolken werden immer wieder einmal durchziehen. Südföhn ist für Mittwoch ebenfalls angekündigt, wie Konstantin Brandes, Meteorologe beim Wetterdienst UBIMET, auf SALZBURG24-Nachfrage berichtet. Mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad ist am Mittwoch zu rechnen, im Flachgau und der Stadt Salzburg können die Temperaturen sogar Werte von über 20 Grad erreichen.

Abkühlung am Donnerstag

Am Donnerstag folgt eine kurze Abkühlung. Von der Früh weg dominieren die Wolken, von Kärnten und Tirol ziehen Regenschauer durchs Bundesland, es kann mitunter auch kräftig regnen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.200 Meter. Mit einem Temperaturrückgang zwischen fünf und zehn Grad sei laut Brandes zu rechnen, die Tageshöchstwerte liegen zwischen sieben und elf Grad.



Am Freitag kehrt die Sonne zurück

Die Kaltfront ist am Freitag bereits wieder überstanden, nur in der Früh können sich noch Restwolken halten. Ab dem Vormittag sind wolkenloser Himmel und Sonnenschein angekündigt, mit Niederschlag ist nicht mehr zu rechnen. Die Temperaturen erreichen um die 15 Grad, in der Stadt Salzburg und im Flachgau wird es etwas wärmer.

Prachtwetter am Wochenende

„Die Krönung der Woche ist aus Wettersicht das Wochenende“, erklärt Brandes. Strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel werden bei leichtem Föhn vorhergesagt. Die Temperaturen klettern am Samstag und Sonntag auf 20 bis 24 Grad und versprechen so perfektes Ausflugswetter.

Die detaillierte Prognose findet ihr HIER.