Salzburg erwartet 6000 Betriebssportler

„Wir wollen möglichst viele Betriebssportler aus Europa ansprechen, daher haben wir uns entschieden, so viele Sportarten ins Programm aufzunehmen, wie noch selten zuvor in der Geschichte dieser Spiele“, sagt Manfred Pammer, Obmann von ECSG Salzburg 2019 am Dienstag.

Fußball erfreut sich größter Beliebtheit

Wettbewerbe in insgesamt 27 Sportarten stehen zwischen 26. und 30. Juni 2019 auf dem Programm. Die meisten Teilnehmer werden traditionell im Fußball erwartet, dementsprechend groß fällt das Angebot aus: Neben Turnieren für Teams mit je elf und je sieben Spielern, wird auch ein Wettbewerb für Mannschaften mit fünf Spielern ausgetragen. „Dieser Modus hatte bei den Spielen 2017 in Gent seine Premiere und wurde sehr gut angenommen. Damit haben auch Firmen mit weniger Mitarbeitern die Möglichkeit an den Spielen teilzunehmen“, nennt Sportchef Reinhard Sitzler einen Grund für diese Entscheidung.

Golf-Bewerb ebenfalls geplant

Ballsportarten sind generell beliebt unter den Betriebssportlern: So ist bei exakt zwei Drittel der Bewerbe ein Ball oder eine Kugel im Spiel. Nach Fußball ist traditionell Volleyball die zweitstärkste Fraktion, Beachvolleyball wird in einem eigenen Bewerb ausgespielt. Ebenfalls hohen Zuspruch erhält Handball, hier werden rund 400 Sportler erwartet. Im Kommen ist bei den Betriebssportlern Golf. Der Bewerb wird auf den Anlagen in Salzburg-Kleßheim, Eugendorf und Mondsee ausgetragen werden.

Tischfußball erstmals dabei

Eine Premiere wird 2019 ebenfalls gefeiert werden: So ist erstmals ein Tischfußball-Bewerb angesetzt. Dazu kommt ein Soccergolf-Bewerb, den man erstmals auf europäischem Boden austragen wird. Weitere vertretene Sportarten sind Basketball, Badminton, Tennis, Tischtennis, Bowling, Kegeln sowie Leichtathletik und Schwimmen. Letztere beiden werden auch für Menschen mit Beeinträchtigung angeboten. Wer sich lieber aufs Fahrrad schwingt, wird ebenso fündig: Bei den Betriebssportmeisterschaften wird je ein Einzelzeitfahren sowie ein Straßenrennen für Rennradfahrer angeboten.

Teilnehmer sollen Öffis nutzen

Zu den Sportstätten sollen die zahlreichen Teilnehmer mittels öffentlicher Verkehrsmittel kommen. „Beim Thema Transport/Verkehr arbeiten wir etwa eng mit Experten des Salzburger Verkehrsverbundes, des Obusses und des Magistrats zusammen. Aktuell geht unser Konzept davon aus, dass wir ergänzend zum öffentlichen Bus- und Bahnnetz zusätzlich zwei Linien anbieten werden, die die Teilnehmer von ihren Hotels zu den Sportstätten befördern“, sagt OK-Chef Höftberger.

Europäische Betriebssportspiele zum dritten Mal in Österreich

Die Europäischen Betriebssportspiele werden seit 1977 vom Europäischen Betriebssportverband (EFCS) alle zwei Jahre durchgeführt und an Bewerberstädte vergeben. Zuletzt haben die Spiele in Gent (2017) und Riccione (2015) stattgefunden. Österreich war bereits zweimal Schauplatz dieser Spiele: 1987 in Wien und 2003 in Salzburg. Auch im Winter werden Betriebssportspiele angeboten, in geraden Kalenderjahren. Die Premiere ging hier 1990 in Innsbruck über die Bühne.