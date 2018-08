Salzburg erwartet 9.000 Fans von Roter Stern Belgrad

Allein 2.800 Tickets sind für den Klub aus der serbischen Hauptstadt reserviert. Insgesamt hat der österreichische Meister in der ausverkauften Südtribüne Platz für 7.200 Fans geschaffen. Die Polizei Salzburg rechnet auf S24-Anfrage mit ungefähr 9.000 Serben.

Nicht nur auf dem Rasen wird es zwischen Salzburg und Belgrad heiß hergehen. Die Salzburger Exekutive stuft nach Informationen von szenenkundigen Beamten aus Serbien das Duell als Risikospiel ein. “Die Kollegen wissen, dass die Serben den Fußball nach südlicher Mentalität noch anders zelebrieren”, erklärte Hans Wolfgruber, Pressesprecher der Polizei Salzburg im Gespräch mit SALZBURG24.

Salzburgs Polizei werde laut Wolfgruber analog zu anderen Großveranstaltungen mit Hubschrauber, Polizei-Hundeführer und sprengstoffkundigen Beamten für die Sicherheit sorgen. Zudem werde aus jedem österreichischen Bundesland Unterstützung in Salzburg erwartet.

“Wenn wir unseren szenenkundigen Beamten aus Serbien und dessen Informationen Glauben schenken dürfen, wird es am Mittwoch zu einem Fanmarsch kommen. Wir rechnen mit 1.000 bis 2.000 Anhängern in der Altstadt”, sagte Wolfgruber. Durch den Zuschauerzustrom wird es vermutlich zu Verzögerungen im Verkehrsablauf kommen. Laut Polizei soll besonders das Stadtzentrum davon betroffen sein.

Die Staatsbrücke, Hanuschplatz, Griesgasse, Franz-Josef-Kai, Müllner Hauptstraße, Lindhofstraße, Gaswerkgasse, Rudolf-Biebl-Straße und Kleßheimer Allee gelten als Stau-Hotspots. Auch mit temporären Straßensperren ist zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit der Eintrittskarte zum Spiel sind die “Öffis” sechs Stunden vor Spielbeginn sowie bis zum Betriebsschluss in Salzburg inklusive Freilassing frei nutzbar.

Nicht nur seit dem Stadt-Derby in Belgrad gelten die Serben als eine der brutalsten Fangruppen weltweit. Bei Ausschreitungen im Dezember wurden 17 Hooligangs teilweise schwer verletzt – die Bereitschaft zur Brutalität ist in fast jedem Derby gegeben. “Uns ist klar, dass viele Fans nicht nur wegen dem Fußball kommen werden. Wir sind allerdings vorbereitet und werden präsent sein”, versicherte Wolfgruber.

Partizan fans fought each other in the stands during yesterday’s game against Crvena Zvezda. pic.twitter.com/SQpKT5Xv9c

— Hools (@Hoolsnet) 14. Dezember 2017