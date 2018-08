Salzburg erwartet Kaltfront

Bis Mittwoch bleibt dem Bundesland Salzburg das Sommerwetter noch erhalten. „In den Bergen können sich vereinzelt Gewitter und Quellwolken bilden“, sagt Josef Haslhofer von der ZAMG Salzburg auf S24-Nachfrage. Die Temperaturen steigen am Montag und Dienstag auf 25 bis 31 Grad. Der heißeste Tag der Woche wird der Mittwoch, dort erwarten das Bundesland Temperaturen zwischen 26 und 32 Grad.

Abkühlung für Salzburg

Am Donnerstag folgt ein Wetterumschwung. „Labile Luft zieht dann über Salzburg und bringt Quellwolken und Gewitter mit sich“, erklärt Haslhofer. Die Temperaturen bleiben am Donnerstag aber noch warm bei 24 bis 28 Grad. „Am Freitag erreicht uns eine Kaltfront von Westen, die für Abkühlung sorgen wird“, so der Meteorologe. Von der Früh weg erwarten uns Regenschauer, Gewitter und Wind, die Tageshöchstwerte erreichen 23 bis 24 Grad.

Schneefallgrenze fällt

Kühl wird es am Wochenende. „Am Samstag ziehen Wolken und mitunter auch kräftige Regenschauer durchs Land“, berichtet Haslhofer. Die Temperaturen erreichen nur mehr 15 bis 18 Grad. Ähnlich wird das Wetter auch am Sonntag bei zwölf bis 17 Grad. Die Schneefallgrenze fällt am Wochenende auf 2.000 Meter.

