Salzburg feierte verhalten und mit Blick auf Klagenfurt

Gefeiert wurde auf dem Feld ausgiebiger als danach - © APA (Krug)

Am Tag nach dem neuerlichen Meisterstück in der Fußball-Bundesliga war der Blick der Salzburger schon auf die nächste Trophäe gerichtet. Zwei Tage vor dem Showdown im ÖFB-Cup-Finale gegen Sturm Graz im Klagenfurter Wörthersee-Stadion lief das Training am Montagvormittag in gewohnt professionellen Bahnen ab. Mehr als ein kurzes Anstoßen gönnten sich die Titelhamster nicht.