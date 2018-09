“Salzburg freiwillig rauchfrei”: Stöckls Anti-Raucher-Aktion geht weiter

Exakt 199 Lokale haben sich im gesamten Bundeslang bereits Stöckls Aktion „Salzburg freiwillig rauchfrei“ angeschlossen. Die meisten davon, nämlich 59, sind in der Stadt Salzburg zu finden, knapp gefolgt vom Pinzgau mit 41 rauchfreien Lokalen.

Salzburg freiwillig rauchfrei läuft weiter

Die Aktion wurde Anfang des Jahres gestartet und soll auch weiterhin laufen, bestätigt Stöckls Sprecher Harald Haidenberger auf Anfrage von SALZBURG24. Extra beworben werde die Initiative aber nicht mehr. „Die Lokale, die dabei sei möchten, kommen meist selbständig auf uns zu“, sagt Haidenberger. Unterschrieben habe Stöckl das „Don’t-smoke“-Volksbegehren übrigens schon in der Eintragungsphase.

Das sagte Stöckl über “Salzburg freiwillig rauchfrei” im S24-Talk

“Weniger Herzinfarkte durch Rauchverbot”

Übrigens: Geht man nach der aktuellen GfK-Umfragen sind 56 Prozent der FPÖ-Wähler und 85 Prozent der ÖVP-Wähler Nichtraucher”, sagte der Wiener Umweltmediziner Manfred Neuberger am Montag. In Irland und Norwegen sei seit 2004, in Italien seit 2005 und in anderen Ländern nach Einführung der ausnahmslos rauchfreien Gastronomie ein Rückgang der Herzinfarkte in der Bevölkerung um zehn bis 20 Prozent beobachtet worden. “Der stärkste Rückgang fand sich bei jüngeren Nichtrauchern, die öfter Lokale aufsuchten.”