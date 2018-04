Salzburg glich im EBEL-Finale mit klarem Sieg in Bozen aus

Jubel in Salzburg nach Sieg in Bozen - © APA (EXPA/JOHANN GRODER)

Red Bull Salzburg hat im Finale der Erste Bank Eishockey Liga auf 2:2 gestellt. Die Mozartstädter bezwangen den HCB Südtirol am Freitag in Bozen 6:3 (1:1,3:2,2:0). Nach zwei Auswärtspartien hat der Favorit am Sonntag vor Heimpublikum die Chance zur erstmaligen Führung in der Best-of-seven-Serie. Bozen ging zum 2:1 und zum 3:2 in Führung, doch die Salzburger drehten das Spiel und zogen davon.